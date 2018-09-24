台大校園出現oBike單車墳場 業者棄置不領回...

台灣大學拖吊場內傳出有1200輛違停oBike堆積，宛如「單車墳場」，業者迄今也沒領回這些oBike。圖為oBike。（資料照）

2018-09-24 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕無樁共享單車品牌oBike來台後出現許多違停亂象，時常可在路邊看見被棄置的oBike，然而台灣大學拖吊場內傳出有1200輛違停oBike堆積，宛如「單車墳場」，業者迄今也沒領回這些堆積在「單車墳場」內的oBike。

根據《蘋果日報》報導，台大統計，從去年11月開始，因違停被拖吊到台大水源校區自行車拖吊移置場的oBike超過1200輛，拖吊場內有3分之1面積被oBike停滿，嚴重影響台大作業，但oBike公司卻不願領回oBike，台大只能對此訴諸法律行動。

台大總務處事務組專員寧世強指出，oBike最大問題在於「不將違停被拖吊的單車領回」，針對oBike公司處理方式，寧世強坦言其他共享單車若被拖吊，都會來領回，只有oBike不願領回，而當初要調高違停費用及保管費是希望對方尊重台大的人力及土地使用成本，在7月下旬曾與oBike召開協調會，但後續沒有下文，因此委託律師進行民事訴訟，多數學生也支持校方提告。

針對違停爭議，oBike公司總經理和公關窗口已相繼離職，客服部回應，相關訴訟細節須與新加坡總公司進一步研擬，暫無法回應。