花蓮搭公車免驚！ 旅遊搭乘攻略出爐

花蓮觀光資訊網即日起升級網頁交通資訊，首推搭乘攻略，網羅縣內33條公車、客運路線，並區分成「太魯閣線」、「縱谷線」、「海岸線」等，清楚標示搭乘時間、站名及熱門景點，方便民眾上山下海，暢遊花蓮生活圈。（記者王峻祺攝）

2018-09-23 12:42

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣南北狹長，因公車路線眾多，常讓民眾看了「霧煞煞」，降低搭乘意願，花蓮觀光資訊網即日起升級網頁交通資訊，首推搭乘攻略，網羅縣內33條公車、客運路線，並區分成「太魯閣線」、「縱谷線」、「海岸線」等，清楚標示搭乘時間、站名及熱門景點，方便民眾上山下海，暢遊花蓮生活圈。

花蓮縣目前共有花蓮客運、太魯閣客運、台灣好行與跨及花東兩縣行駛於台11線的鼎東客運，串聯起縣內總計33條公車路線，針對偏遠鄉鎮，萬榮、卓溪鄉另推DRTS，以小型車接駁大型公車的交通方式，解決偏鄉民眾的乘車問題。

花蓮縣政府因考量民眾過去查詢縣內公共運輸資訊不易，即日起在花蓮觀光資訊網中規劃「交通資訊（公共運輸資訊）」頁面，內容包括公車路線圖、公車時刻表、汽車租用、機車租賃、單車租借等資訊，方便遊客能夠更加快速便捷了解縣內交通資訊。

縣府觀光處表示，花蓮縣內公車路線眾多，目前已將縣內公車客運路線系統性整合，分成「太魯閣線」、「縱谷線」、「海岸線」等三大路線，一次網羅各區公車路線圖，並標示熱門景點，民眾除可上網下載攻略，也印製成紙本摺頁，放置在花蓮各旅客服務中心及借問站，提供民眾索取後按圖索驥。

觀光處指出，旅客除能一目了然三大路線的搭乘時間、站牌位置外，網頁也規劃「接駁車、社區巴士」專頁，提供現有卓溪鄉社區專車、秀林鄉社福醫療專車、秀林鄉社福巴士、鳳林鎮幸福巴士、萬榮鄉DRTS等搭乘時刻表。

花蓮縣目前也設置逾22處觀光旅遊「借問站」，分布在東大門夜市、文創園區及觀光糖廠等多家特色商店，提供民眾旅遊諮詢、外語溝通、加水、洗手間及免費WIFI上網等多項服務，並設置QR Code，引導旅客取得鄰近食宿、購物資訊，未來預計普及化「借問站」，營造更加完善的旅遊諮詢服務平台。

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