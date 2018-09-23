秋節連假第2天 高公局估：國5北上恐塞10小時！

中秋連假第2天，國5塞車恐長達10小時。圖為昨天畫面。（資料照）

2018-09-23 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕中秋節連續假期第2天，高公局預估，今天國5南下及北上都可能塞車，其中下午北上可能出現首波北返車潮，北上頭城到坪林路段的行車時間，將達到平日7倍，預計可能從中午12點塞到晚上10點，塞車時間長達10小時。

高公局預測，今天國道5號上午7點至下午3點，南下南港系統至坪林路段的行車時間估是平日5倍；中午12點至晚上10點，北上頭城（台9線礁溪轉運站）至坪林路段，行車時間則為平日7倍。因應國5車流量大，今天上午及下午都有實施高乘載管制，上午7點至中午12點是南下路段，下午2點至晚上9點是北上路段。

除了國5塞車時間長，高公局預估，今天上午其他壅塞路段，還包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南下三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰及國5南下南港系統至坪林等路段。

下午方面，國1北上的西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北，國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰，國6西向的舊正至霧峰系統也可能塞車。

高公局表示，觀察昨天國5交通量較去年減少，前天推白天免收費也讓國5交通量增加約5%，判斷有分流效果，昨天整體車流量仍在預期中。