中秋連假首日 桃園大溪老街、台茂未見車潮

中秋連假好天氣，許多民眾都往戶外活動，桃園市蘆竹區台茂購物中心未現車潮。（記者魏瑾筠攝）

2018-09-22 21:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為紓解中秋3天連續假期民眾返鄉、出遊車潮，桃園市政府警察局交通警察大隊擬定各項交通疏導計畫，其中呼籲，準備前往小人國、六福村等熱門遊樂區的遊客可多加利用龍潭區新龍路等替代道路、前往大溪、復興區的遊客，下山方向建議避開大溪老街壅塞路段，節省塞車時間。

交大表示，中秋連假期間天氣良好，因此許多民眾都往南部出遊、返鄉，今天知名景點大溪老街並沒有出現特別多車潮，一般平面道路都能維持正常行車速率行駛，每逢下雨易造成塞車的蘆竹區台茂購物中心，也未現大量車潮，預計返鄉車潮會落在週一中午過後。

交通部高速公路局則說，因應高乘載管制，國道一號、國道三號桃園路段今天上午8點至10點有許多民眾搶進，造成壅塞，車行平均速度僅有30至40公里，但上午10點過後一路順暢，今日車流量為平日的1.4倍，比平常假日約多2成，預估返鄉車潮會出現在明、後二天的白天上午，呼籲用路人避開熱門時段。

交大表示，欲前往小人國、六福村等熱門遊樂區的遊客可多加利用龍潭區新龍路等替代道路，前往大溪、復興區的遊客，下山方向建議避開大溪老街附近慈康路、康莊路、武嶺橋、崁津橋等壅塞路段，可改道「台七乙線」、「復興路經台三線（信義路）」、「中庄便道（康莊路大溪橋旁）經大鶯路」等替代道路；此外，台六十一線桃園段已全線開通，但續行南下僅至新豐一出口，建議提前選擇平行替代道路，避免壅塞。

桃園市警局交通警察大隊大隊長陳世寶表示，請駕駛人配合警方相關交通管制措施，以提供用路人順暢、安全的交通環境。