桃市文昌國中232學生食物中毒 疑檸檬愛玉湯惹禍

文昌國中學生出現集體食物中毒情況，議員萬美玲第一時間就到醫院急診室探視。（議員萬美玲提供）

2018-09-21 18:38

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市桃園區文昌國中今天發生疑似食物中毒事件，45位八年級學生早上到校後，陸續出現腹痛、嘔吐、拉肚子情形，經送醫院治療後已無大礙，學校研判應該是昨天午餐出了問題，其中又以甜點檸檬愛玉湯的可能性最大，市議員萬美玲獲悉後也到醫院急診室探視學生。

出現不舒服症狀共有232人，送醫的45名學生，其中有30人送經國敏盛醫院，另外15人送聖保祿醫院，經抽血、觀察並給於治療後，今天上午都已經出院，部分學生出院後就返家休息，部分則在學校保健室休息，衛生局也派員到學校就昨天午餐檢體進行採樣。

文昌國中校長田應薇表示，昨天八年級午餐菜色分別是彩椒鐵板魚、干丁肉燥、花椰菜炒鮮菇、炒青菜、檸檬愛玉湯；根據團膳公司人員表示，除了甜湯是專門供應文昌國中學生食用外，其他菜色也有交叉供應其他學校，但都沒有出問題，可能是檸檬愛玉湯中的冰塊出問題。

田應薇表示，今天早上八年級學生陸續傳出有嘔吐、腹瀉情形，由於有相同情況的學生越來越多，學校發現情況不對，立刻啟動機制通報教育局、衛生局，並將學生陸續送醫。