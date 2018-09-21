少油多蔬果 醫師：乳癌患者也能享受烤肉

中秋節將屆，醫師建議乳癌患者少油多吃高纖高鈣蔬果，也能享受烤肉樂趣。（記者吳亮儀攝）

2018-09-21 18:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕中秋假期許多人準備烤肉，不過一些正在接受癌症治療的病患在美食當前仍要注意健康；醫師提醒，乳癌患者接受化療、或療停經後接受芳香環轉化酶藥物治療，就容易骨質疏鬆，建議少碰高油食物、多吃高纖高鈣的蔬果。

台北醫學大學台北癌症中心副院長杜世興說，長期化學藥物治療下，會抑制卵巢分泌女性荷爾蒙的功能，導致體內的女性荷爾蒙下降，加速骨質疏鬆，因此建議少碰高油脂食物，多品嚐高纖高鈣的蔬果。

為了讓乳癌病友也能儘情享受中秋烤肉的樂趣，北醫設計一套包括高鈣食材及自製健康醬料的中秋烤肉食譜，分別由絲瓜、櫻花蝦和黑木耳組成的「絲瓜櫻花蝦」；由里肌肉、洋葱和甜椒組成的「里肌蔬菜串」；以及由五香豆干、青葱和香菇組成的「豆干青葱串」。

台北醫學大學台北癌症中心營養師李慧真說，「絲瓜櫻花蝦」中的櫻花蝦是高鈣食材，黑木耳富含維生素D，兩者和鮮甜的絲瓜搭配，再以鋁箔紙包起來碳烤，滋味鮮美甘甜，又有助於整體鈣質的吸收。

「里肌蔬菜串」選用的是脂肪含量較低的豬里肌肉，比五花肉好，洋葱和甜椒都是抗癌食物，這三種食材串在一起燒烤，有助於提高營養的均衡密度。

李慧真提醒，享受烤肉美食時，如果覺得口渴儘量別喝可樂及酒，因可樂中的碳酸較易和含鈣食物結合成碳酸鈣，而碳酸鈣無法被人體吸收，將隨其他物體排出體外，長期容易造成鈣質流失，而喝酒也容易造成鈣質流失。