拉肚子急診人數激增 中秋烤肉注意食材衛生

衛福部國健署提醒，中秋節烤肉，建議以肉串混合各色富含纖維素的蔬菜較健康。（記者林惠琴攝）

2018-09-18 18:33

〔記者林惠琴／台北報導〕中秋節家家戶戶烤肉香，但衛福部疾管署提醒，上週全國門急診腹瀉就診達14萬6793人次，高於2016年與2017年同期，且近期持續上升，提醒烤肉要注意食材衛生；國健署則建議，多使用白肉取代紅肉，且肉串混合各色蔬菜，或是搭配生菜包肉食用，以減輕對身體的負擔。

根據2015年癌症登記資料顯示，國人平均每13人就有1人罹患大腸癌，每人一生中約有7.7%罹患大腸癌的機率。

民眾烤肉經常無肉不歡，但國健署癌症防治組簡技蕭淑純表示，國際癌症總署指出，每日攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉會增加17%罹患大腸癌風險，最好以魚肉、雞肉等白肉，取代牛肉、豬肉、羊肉等紅肉，若真的要選擇紅肉，也應該避免熱狗、培根、香腸等加工肉品。

蕭淑純指出，烤肉串也可混合花椰菜、杏鮑菇、洋蔥、筊白筍、香菇、青椒、玉米筍等當季新鮮、顏色豐富，且含纖維素的各色蔬菜，或是搭配生菜包肉的吃法，以利促進腸胃蠕動，並增加飽食感、避免吃過量。此外，餐後更可與親朋好友相約散步賞月，聯繫情感又可預防肥胖上身。

疾管署副署長莊人祥則強調，上週全國門急診腹瀉就診達14萬6793人次，往年中秋節前後為病毒性腸胃炎好發時期，假期期間也常見因腹瀉急診就診人次上升，民眾必須提高警覺。

疾管署提醒，中秋節烤肉除了落實正確勤洗手外，也須注意食材衛生，包含低溫保存，並避免生食、要徹底烤熟再吃，以降低鬧肚子風險。