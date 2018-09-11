消基會抽驗網購烤肉組合 9成經營者資訊不合格

2018-09-11 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中秋節到來，不少人開始準備烤肉食材，網購的烤肉套餐組合產品是許多忙碌民眾的好選擇。但據消基會進行抽查，發現多數業者有標示資訊不齊全的狀況，像是企業經營者資訊標示不全，在11家網購平台中只有1家合格，消基會擔心若發生消費糾紛，消費者恐求助無門。

消基會隨機抽樣檢驗11家在網路平台推出10人份烤肉套餐的業者，調查內容為業者公告的企業經營者、商品資訊及交付方式是否完整，及是否有與「應記載及不得記載事項」不符之處，或訂有不合理的消費規定。不過其他如「食品添加物」及「食品業者登錄字號」，並未列入本次的檢視項目。

結果顯示，在企業經營者資訊方面，僅「築地一番鮮」完全符合應記載及不得記載事項，有9成業者未完整標示，消費者若發現商品有瑕疵，恐將申訴無門。另在商品及交付方式資訊方面，通過者僅「台北濱江」、「華得水產」完全符合應記載及不得記載事項，不合格率達8成。

消基會認為，烤肉套餐商品多為冷凍食品，保存期限長，運送期間也是冷凍狀態，並非「易腐敗、保存期限短食品」，仍可享有7天猶豫期；另外網頁公告的「若遇商品短缺時，業者可自行以同等值商品替換，不另行通知」，已違反「不得約定企業經營者得片面變更契約內容」規範。

消基會也提醒民眾，下單前應先了解業者公告事項，確認是否有完整企業經營者和商資訊，開封商品時也可錄影存證，避免花錢卻買了一肚子氣。