豪雨造成海水淡化 台南牡蠣漲價了

豪雨連下，造成海水淡化，北門牡蠣災損慘重，養殖漁民採收上來的丟棄不少。（記者楊金城攝）

2018-09-03 23:58

〔記者楊金城／台南報導〕牡蠣和文蛤是中秋烤肉應景食材，台南濱海養殖的牡蠣和文蛤，因0822豪雨連下十天，造成海水淡化，導致延遲性災損，蚵仔產地價格上漲，目前已到1台斤140、150元，文蛤目前價格多在1台斤65元上下，災損加上愈到中秋市場需求，價格恐都將再上漲。

在台南北門潟湖、七股潟湖養殖的牡蠣，市場受歡迎，但遭受豪雨災損，今天台南市農業局漁業科統計有北門、將軍和七股蚵農100戶申報，災害面積680公頃，損害比率3到4成，換算災損面積270公頃，漁業科長吳國霖說，明天截止申報牡蠣災損補助的災害面積應會再增加。

漁業科也會勘七股文蛤災損，目前災情零星，吳國霖說，文蛤如因豪雨發生延遲性災損，養殖漁民可在30天內向公所專案申報、勘災，災損比率達2成才能比照這次豪雨災損補助。

養殖文蛤的七股三股里長黃仙立說，下太多雨，造成文蛤池內海水淡化，即使從大潮溝引海水到文蛤池，一樣是鹹度淡化的海水，易導致文蛤延遲性死亡，估算到中秋，文蛤產地價1台斤80元以上。

七股區龍山里長王文財、北門區三光里長曾進祥估算北門潟湖、七股潟湖養殖的牡蠣災損3、4成，原因在都是下太多雨了，加上八掌溪、急水溪、將軍溪、曾文溪和區域排水將上游洪水排到近海、潟湖，導致海水淡化，牡蠣受不了死了。

北門蚵農邱永仁說，北門蚵肉產地價目前在1台斤140、150元，帶殼牡蠣目前1台斤50元，愈近中秋節，會因市場供需恐再漲價。