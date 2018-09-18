嘉義人注意！蘭潭、仁義潭周邊烤肉、放煙火 罰1萬元起跳

每逢中秋節，大量遊客前往仁義潭、蘭潭水庫風景區賞月；圖為位於嘉縣番路鄉的仁義潭一景。（記者曾迺強攝）

2018-09-18 18:12

〔記者曾迺強／嘉義報導〕供應大嘉義地區的蘭潭、仁義潭水庫，中秋節時經常成為民眾烤肉、放爆竹煙火的熱門地點，台灣自來水公司第五區管理處為了確保飲水衛生，將會同警察、消防人力嚴格取締攜帶烤肉用具、施放煙火的民眾，違者可依「水利法」規定，開罰1萬至6萬元，23、24日晚上也將管制仁義潭周邊交通。

水公司第五區管理處副處長張煥獎說，每逢中秋節，都會吸引許多人到雙潭賞月，部分民眾則會在水庫風景區烤肉、放煙火，恐造成環境髒亂、火災及污染水源。

張煥獎說，為了減少對水庫的傷害，在警察、消防人力的協助下，中秋連續假期將派員至蘭潭、仁義潭機動巡邏，23、24日晚上在仁義潭進出口（三叉路圓環）到「嘉義之眼」水滴裝置藝術前路段實施交通管制，管制時間晚上6點至深夜11點，這段時間只有行人、騎腳踏車者可以進入。

張煥獎說，為保護水庫清潔及安全，凡在水庫四周燃放爆竹或將爆竹射向水庫，或擅自將水庫堤防的卵石拿來當作烤肉工具，將依違反「水利法」第54之1條規定，開罰1萬元到6萬元。