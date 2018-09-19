鋒面週末攪局 中秋賞月看運氣／烤肉食材玉米、青椒漲3成 豬肉、海鮮價格親民

2018-09-19

〔記者蕭玗欣、吳欣恬、楊雅民／台北報導〕下週一就是中秋節了，但這個週末起有鋒面攪局，桃園以北、宜蘭地區中秋夜恐難見到月娘，中南部可在雲縫中賞月，花東地區則要碰碰運氣。就算看不到月亮，很多民眾還是會呼朋引伴烤肉，農委會表示，今年除了玉米和青椒小漲約三成，其他如豬肉、海鮮等烤肉食材都比去年親民。

北北桃昨飆37度 今橙色警戒

氣象局觀測，昨日台北石牌的自動測站午後高溫飆達卅七．四度，新北三峽、桃園測站也都有卅七度。氣象局已發布橙色燈號高溫警戒，提醒今天中午前後，台北市、新北市盆地，桃園市近山區或河谷有連續出現卅六度高溫機率，請民眾注意防曬、補充水分。氣象局指出，週五前各地都是較穩定的天氣型態，白天高溫炎熱，北台灣高溫上看卅六度，其他各地約卅三、卅四度。

週日起北部夜間降溫到23度

週末鋒面及東北風南下，北部、東半部週日起涼意來襲，夜晚約廿三、廿四度，且整天都有降雨機會；到了下週一、二，高溫還會再往下掉幾度。至於其他地區，以午後雷陣雨的天氣為主。預計鋒面影響至下週三。

在烤肉備料方面，昨日台北農產運銷公司蔬菜平均交易價每公斤卅四．三元，比去年同期廿六．三元上漲卅．二％。其中玉米每公斤十五．五元，青椒六十四．七元，都比去年上漲約三成；杏鮑菇七十．八元，則下跌約一成。

海鮮部分，漁業署副署長林國平指出，目前文蛤池邊價，以每台斤四十至六十粒的規格來說，每台斤六十一．七元，與去年同期因減產造成產地價飆漲至每台斤百元相比，算是回到正常價格；沒泡水的牡蠣池邊價每台斤一四四．二元，和去年相近；白蝦每台斤五十尾的規格，池邊價一○九．八六元，比去年下滑。

豬肉向來是烤肉主角，昨日毛豬拍賣價每公斤平均六十九．○七元，比去年同期七十三．五元下跌。至於配月餅的文旦，農糧署副署長蘇茂祥說，今年產地價每公斤約七十至八十元，大約一顆僅卅五至四十元，也比去年微幅下跌。

量販店、超商搶推頂級食材

量販店和連鎖超商搶「中秋大會烤」商機，都推出優惠或頂級食材。如愛買祭出高檔的牛羊排及小龍蝦，本週五消費滿一千五百元打九折；家樂福則有限量的桶仔雞，大份量的戰斧牛、羊、豬，以及馬來西亞特大海虎蝦等頂級烤肉食材。

7-ELEVEN今年中秋節第二波預購加入烤肉專區，以團購價模式推出高級燒肉店內的人氣食材，平均單片燒肉價格便宜十五％，已帶動中秋預購業績較去年成長近兩成。此外，「Aurora黑安格斯嫩肩牛排」已賣出近二．五萬片，美國PRIME黃金骰子牛、西班牙小鮮肉梅花豬排、宜蘭櫻桃鴨厚切鴨胸等，銷量也較平時飆升三倍。