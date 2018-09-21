不戴套！陪睡3天換蘋果新機 正妹私訊信箱遭灌爆

這名高雄正妹也如法炮製，在臉書PO出「鮑鮑換蘋果新機」的貼文，不到一週就收到近1000人的交友邀請，並引發網友瘋狂私訊。（圖擷取自臉書）

2018-09-21 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果新機iPhone Xs和iPhone Xs Max今天開賣，由於價格昂貴，有女子在網路上宣告願意以「鮑鮑換蘋果新機」，出賣肉體3天，甚至還開出可以不戴套、玩SM等條件，引發網友熱議，並在臉書掀起一股惡搞風潮。

有女子在臉書社團上PO文表示，「iPhone XS Max，高雄，三天。可不戴，我吃藥；可SM，不受傷。妳為ㄌ洩慾，我為ㄌiPhone」。該貼文引發網友瘋狂轉PO，更在網路上成為效仿的對象，PO出類似的貼文，但大多數都為惡搞。

有一名高雄正妹也如法炮製，在臉書PO出相同的貼文，不到一週就收到近1000人的交友邀請，私訊信箱被網友灌爆，「請問可以2-3人合包嗎」、「我準備好了」、「這是真的嗎」、「還可以報名嗎」、「有限收幾支手機嗎」、「你為了iPhone 我為了妳」、「還有位置嗎」。

這名正妹發現臉書私訊信箱被灌爆後，她氣得將該PO文刪除，並表示，「發燒醒來整個臉書都一堆正義魔人，請各位別再私訊我了，我只是看到別人的文章有趣轉發而已，大家不需要這麼認真好嗎，煩死了」。

這名正妹發現臉書私訊被塞爆後，氣得將該PO文刪除。（圖擷取自臉書）

許多網友也惡搞PO出一樣的貼文。（圖擷取自臉書）