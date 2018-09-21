驚！知名飲料店珍奶暗藏螺絲起子

有網友買了4杯知名飲料店的飲料，喝到一半赫然發現裡面竟然有一整支螺絲起子，讓她超傻眼。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-09-21 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕有網友買了4杯知名飲料店的飲料，喝到一半赫然發現裡面竟然有一整支螺絲起子，讓她超傻眼。

這名網友到臉書社團「爆料公社」發文表示，昨天下午約2點半，叫了50嵐外送，總共買了4杯飲料，大夥開心地喝著，沒想到其中一杯珍奶喝到一半，竟出現一支完整的紅色螺絲起子 ，「我知道很扯，一定很多人不相信，但事情就真的發生了 」，原PO說，若懷疑真偽，他不怕調監視器證明，並解釋喝到一半才發現，是因為一開始珍珠高度剛好把螺絲起子擋住，看不出來，這件事也已經告知店家，「店家有說要換一杯新的 ，我說不用了」、「根本沒有想喝的慾望了」，原PO認為店家只有口頭回覆會改進，但沒有到場看看狀況，「一間大公司處理事情的態度不應該是這樣」。

網友看到紛紛回應，「原來五十嵐螺絲起子開賣啦～」、「我以為是螺絲，結果是螺絲起子，也太誇張了」、「50嵐也會有送搖搖杯蓋子的時候自己喝過一次，以前50嵐打工，同事不小心沒拿出來也一次也是被客訴」、「看封口封但很好，不像是事後放進去的，再說損毀店家名譽沒好處還會被告，所以我相信是真的！」、「有一次喝喬治派克喝到裡面有鐵釘，原本還想說這珍珠怎麼這麼硬～然後打電話請他們要注意一下，結果就送一本飲料卷...」；不過也有網友質疑，「妳拿的時候沒感覺就算了，搖晃沒感覺嗎？戳進去喝沒戳到嗎？邊喝也會搖晃吸管沒跟螺絲子碰撞也沒感覺嗎？喝到最後才看到螺絲起子？」