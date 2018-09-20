老菸槍被排擠不能抱孫 就醫用藥近8週成功離「昏」

2018-09-20 20:06

〔記者王俊忠／台南報導〕抽了40幾年香菸的阿伯老煙槍陪老婆到醫院看診，老婆抱怨說兒子跟媳婦因為老阿伯抽菸，拒絕讓他抱剛出生的孫子。成大醫院門診護理師劉淑儀聽到關鍵字，立即請阿伯到戒菸諮詢處諮詢，果真，孫子的力量跟聖旨一樣大！煙槍阿伯用藥不到8週，就成功戒菸，阿伯陪老婆再回診時，醫護人員看到祖孫3人在一起，阿伯不斷感謝醫護說幫他成功離「昏」（菸），精神比以前更有活力！

劉淑儀護理師在去年成醫門診轉介戒菸人數多達70人，是年度戒菸轉介競賽的第1名。劉淑儀說，在轉介戒菸的過程中，不單只靠個人力量就能成功，在成醫會搭配專業戒菸團隊合作，包括有醫師及衛教師指導，以能成功達成戒菸為目標，去年有850人在成醫成功戒除菸癮。

看到戒菸成功的個案回來門診有自信地說：「我已經戒菸成功了，因為不再抽菸，身體不適改善很多」。劉淑儀表示聽到這話很開心，是她轉介戒菸個案得到的最大成就感，她在診間聽到個案有抽菸習慣時，不管菸齡多久？戒菸機率有多高？她都會不厭其煩地問「你願意戒菸嗎？給自己機會，也給成醫專業團隊一個幫助你的機會」。

劉淑儀會以堅定語氣告訴個案吸菸對身體的傷害及影響，再引導到戒菸諮詢處，先讓個案瞭解抽菸對自己肺功能會有什麼影響，由衛教師做初步的肺功能吹氣檢查，最後由戒菸醫師專業指導，努力協助戒菸。

對於戒菸成功與否因素，劉淑儀認為意志力是決勝關鍵！一旦有想戒菸的念頭，應該趕快付諸行動，身邊親朋好友要適時加入鼓勵，大家一起提醒他（她）可以到醫院戒菸門診尋求專業協助。

成大醫院家醫科醫師陳全裕說，戒菸對身體效果很快，1天不抽菸就減少一氧化碳進入血液，心臟會明顯感覺舒坦，而門診實例也顯示有患者2-3週就感受到戒菸前後身體明顯變化，精神體力變好，咳嗽、多痰症都減輕不少；而且戒菸3-5年，肺癌風險可以降低50%以上。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆