最潮中秋藝術慶典 全台40攤車齊聚台南321

2018-09-20 20:44

［記者劉婉君／台南報導］中秋連假，來台南共度最潮藝術慶典！創辦123週年的台南度小月擔仔麵，感念先人從小攤發跡的歷史，今年與文化局合作，首創小月季攤車藝術節，集結全台40家攤車，還有戲劇與樂團演出，22及23日下午，將在台南市北區321巷藝術聚落陪民眾共度中秋節連假。

小月季攤車藝術節以攤車文化連結民眾的情感，度小月財務總監張秀蘭表示，123年前，先人以扁擔挑起攤子到水仙宮廟口做生意，目前已傳至第5代，小月季攤車藝術節期間，除了有來自全台各地的攤車，承辦活動的畸零地創造團隊也為度小月打造一座跨時代的藝術攤車，將由第5代在現場擺攤。

來自台灣各地的攤車有讓小吃成為古蹟與民眾對話的古蹟燒、打造在地農業潮牌的不二味、台南百年老屋築馨居的珍藏、騎著國民車乘載阿公的菜櫥及故事的國民派對、法國祖母的料理Maqué Ma Caille、墨西哥獨立刊物RRD、收藏先輩智慧生活老物的朱南山等。

戲劇導演重田誠治與林靖聯手製作的戲劇，則結合解密遊戲，演員將分散在活動會場多個地點，讓觀眾參與其中尋找故事的結局。另外還有獨立樂團Deca Joins的演出，演出採售票方式進場，入場券可抵50元消費之外，其餘門票收入將捐給公益單位。