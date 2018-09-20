愛遺人間！柚農夫婦驟逝 萬斤文旦義賣助寒士

施佳驊在許銀爐、陳花貼上亮珠，象徵兩人成佛，遺愛人間。（記者陳冠備攝）

2018-09-20 16:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕爸、媽你們有沒有看到，大家都來買您們的柚子！

上月23日，彰化一對八旬夫婦許銀爐、陳花到芬園鄉的自家果園採收文旦，不慎發生意外雙亡，果園內上萬斤文旦如今結實纍纍，卻等不到主人來採收，老農子女、媳婦們不忍父母心血白費，將果實全部採收成袋做義賣，今日一早許家媳婦施佳驊與廣寧樂善團長張雪如等人，在員林市進行義賣，所得將捐作廣寧樂善團，做為「千位街友圍爐」餐費基金。

來來來，一袋200元，大家來買柚子做公益！許氏老農夫婦媳婦施佳驊說，公公婆婆種植文旦柚近50年，3分地的果園約可產1萬斤（6000公斤）,每年中秋節前都是果園最忙的時候，可惜再也看不到兩人採果的光景，事故發生後家族都在忙著處理後事，結束後才想起這是他們最後的心血，要好好利用，因為兩人都是廣寧樂善團志工，經常跟團長張雪如一起扶助弱勢，決定延續行善精神，全數捐出義賣。

施佳驊一邊大聲叫賣，一手拿起簽字筆在柚子上畫著釋迦牟尼佛說，公婆現在不需要錢了，需要的是功德，我現在在做的是他們最需要的事，「自己種，自己得」，這只是很微薄很微薄的孝心。義賣現場她也帶來公婆的生活照，頭上點著七彩亮珠，施佳驊說，公婆都成佛祖了，希望兩人在天之靈都能看到，保佑義賣成功。

張雪如說，每年為街友舉辦的千人圍爐活動，都需要舉行二手義賣才能湊齊餐費，這次許銀爐夫婦子女媳婦願意把今年豐收的文旦捐出義賣，遺愛人間精神令人動容，愛心文旦每袋約20公斤只賣200元，只義賣一天為止，賣不完柚子將送到各個孤兒院等社福機構，讓弱勢族群有一個充滿愛的中秋節。

民眾張富凱說，原本騎機車路過下來看看，得知是義賣捐做公益後很感動，決定買10袋，可是機車載不動，只好回家換貨車來載。上班族張小姐拿出500元卻只買一袋，她說響應公益無價。

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許銀爐、陳花夫妻媳婦施佳驊（右二）與廣廣寧樂善團長張雪如（中）等人一起義賣愛心柚子（記者陳冠備攝）

前議員張順昌（中）響應善行，捐200元買柚子做公益。（記者陳冠備攝）

施佳驊（中）拿出平時為公公婆婆製作的生活照卡片，希望兩人在天之靈能保佑這場義賣順利。（記者陳冠備攝）

民眾張富凱一次買10袋，回家開小貨車來載。（記者陳冠備攝）