萌！地表最強的「偽」蛋黃酥 原來是‧‧‧

地表最強的「偽」蛋黃酥，紅豆包刷上天然黃梔子色素，再撒上黑芝麻。（記者劉曉欣攝）

2018-09-20 13:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全台今年中秋瘋吃蛋黃酥，多間名店都大排長龍，鹿港青年林煜祥、林煜豪不想排隊，就把自家產品的紅豆包「改頭換面」，在紅豆包的表面刷上天然黃梔子色素，再撒上黑芝麻，可愛指數破表！

「原本只是要kuso一下！」林煜祥笑著說，因為他跟姑婆學做蔬食路線的包子饅頭，就在鹿港自家挫冰店，設立「亭一下買包子饅頭」販售點，主要賣紅豆包、芋頭包、饅頭，看到今年蛋黃酥很夯，很搶手，還要半夜去排隊，決定要用自家產品來改造。

由於蛋黃酥內原本就是豆沙餡包蛋黃，表皮再刷上蛋液來烘烤，林煜祥想到紅豆包本來就是紅豆餡，只是表面是白色，但因為包子是要進蒸籠蒸熟，而不是烤箱，所以無法用蛋液來刷，如果用紅蘿蔔汁又太淡，最後想到用天然的黃梔子色素，再加入紅麴，刷在紅豆包表面，再撒上黑芝麻，「偽」蛋黃酥就大功告成。

林煜祥表示，「偽」蛋黃酥才剛做好，就有親友路過說「你又沒有烤箱，怎會做蛋黃酥呢？」後來知道是低油、低脂、沒蛋黃，純素的「偽」蛋黃酥，全都燦然一笑說，「真是太像了」！

由於林煜祥把「偽」蛋黃酥po上網，大受歡迎，紛紛要求跪吃kuso版的「偽」蛋黃酥，林煜祥說，將開放網路訂購、現場取貨，8顆盒裝 120元，限量上市。

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