中元節滷肉每天吃都吃不完超崩潰 網分享經驗大喊母湯

原PO家中的滷肉從中元節吃到現在，期間不斷出現不知哪來的食材，讓她好崩潰。（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-09-20 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕「是要毒死誰？」一名女網友家中的滷肉從中元節吃到快中秋節，每天重複著拿出加熱、放入冰箱，期間還會不斷出現各種沒吃完被丟進去的食物，彷彿會自體繁殖，讓她好崩潰。

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」發文表示，「說了那麼多次，是有沒有窮到這樣誇張呀！」、「更氣的是，這事還不能抱怨給老爺聽，不然我就又成了妖孽」，原PO家中的這鍋滷肉從中元節煮好後，一直不斷被加料，包括出遊吃不下的雞肉、中元節拜拜後冰在冷凍庫的肉，和一堆不知哪冒出來的貢丸、香菇絲、雞肉等等，每天這鍋滷肉都會被熱好重新出現在桌上，似乎永遠都吃不完，一旦抱怨，又會被罵她是「大小姐家裡有錢」，讓她好無奈，不禁自嘲，「看來有邁向老滷的機會」。

有網友想起老滷汁，「老滷汁不能停火的」、「哈哈對啊！我家過年火鍋煮七天沒關火，第七天那個湯有夠驚人，只能說是迷之湯，沒人敢喝，明明是加水，怎麼變勾芡的概念」；網友們也紛紛回應，「我朋友的婆婆也是這樣，飯菜沒吃完就一直加料（我朋友形容是在吃ㄆㄨㄣ）」、「老人家的獨門絕技，什麼都可以下鍋滷，而且滷汁越來越黑、越來越鹹，說這樣叫做節儉」、「我笑了，我家老爹也是可以一鍋紅燒肉吃一個月」、「這個還好啦！我最愛的是吃辦桌後，包的菜尾，帶回家後煮成一鍋，做成菜尾湯。越煮越好吃，可以再加你愛的食材下去，可以連吃一個星期」、「這是懷念的古早味，小時後一直覺得這鍋滷肉為什麼都吃不完」。

不少網友看了大喊母湯，「這種滷太久的，裡面都是致癌物吧！」、「食物放太久，一直滷一直重複煮，容易致癌」、「長年累月這樣吃，還沒得癌症，也會先洗腎！這是家人經驗，後悔也來不及，省下的錢都是未來的醫療費用」。