選舉、公投分2階段領票 幸福盟不滿：會流失太多票數

2018-09-19 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕中央選舉委員會在本月18日表示年底將會有10個左右的公投案綁大選，經過評估以後，中選會表示為使流程更加順暢，投票進行將採以「先領選票再領公投票」的方式進行。「下一代幸福聯盟」今天就對這樣的方式表達不滿，指出若採取這樣的方法進行投票，會造成投票數落差非常大，幸福聯盟也表示他們將在本月21日向中選會要求更改領票程序。

根據《上報》報導，目前公投案有幸福聯盟與婚姻平權等有關同婚議題與性平教育共5案；國民黨推出的反空污、反核食、反深澳燃煤電廠共3案，以及「以核養綠」和「東奧正名」公投，總共有10個公投，面對這麼多公投案，中選會在本月18日通過公投票開案流程決議，進行程序採選民先領九合一選票、投票，再來領公投案的選票、投票，分作2階段。

「下一代幸福聯盟」今天（19日）表示，這樣的選舉程序讓公投案形同選舉的附屬。他們表示，公投理應是實踐直接民權的最佳管道，因此一定要透過更公正公平的程序來進行。幸福聯盟更指出，約莫10年前同樣也是公投綁大選，採取「先選票、後公投」的2階段制，經統計後公投票流失了近500萬，過去早有先例說明2階段制不可行，幸福聯盟才會如此不滿。

幸福聯盟表示將在本月21日於立法院前舉行記者會，要求中選會將「先領選票再領公投票」的機制改成「選票、公投票同時領」，讓民眾自行選擇是否要投下公投票。屆時希望所有公投連署人能一起發聲，讓投票程序更公平。