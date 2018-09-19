仍做夜市使用！竹市樹林頭夜市新承租業者即將接手！

新竹市樹林頭夜市將有新承租業者接手，仍維持每週2天營業時間，共近300攤，將由新承租業者與攤商重新議約。（記者洪美秀攝）

2018-09-19 20:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府產發處表示，位在鐵道路與東大路的樹林頭夜市，經招商2次，採評選方式，已確定有新承租業者接手，市府已與業者完成議約程序，承租業者會在近期內整理後重新開放，除維持原有夜市功能，市府也要求承租業者要符合衛生、安全和交通維護等功能，減少對周邊居民影響，並提供市民安全、衛生環境，讓市民開心逛夜市。

市府產發處表示，竹市原本的後站與樹林頭兩大夜市，因先前的承租業者違約在先，市府農曆過年後進行樹林頭夜市的後續招商作業，經上網公告，第一次採最高標，但後來廢標，此次採評選方式，有四家業者投標，已有新的承租業者得標。

產發處市場管理科表示，樹林頭夜市新的得標廠商，市府與其合約為3年，3年租金約778.6萬元，每週2天可做夜市使用，樹林頭夜市總面積約2411坪，現有攤位為200到250攤，未來攤位規劃為300攤左右，相關攤商租金，將由新得標廠商與攤商另訂。

產發處表示，樹林頭夜市的土地原是國防部荒置土地，後改為停車場使用，由市府代管，市府活化停車場空間，5年前規劃為樹林頭夜市，夜市規模在竹市僅次於假日花市，也是竹市目前由市府委外的唯二夜市，現階段由市府依停車管理辦法收取停車格租金，未來新承租業者接手後，將維持每週2天的營運時間，並由新承租業者公告新的營運時間。

產發處表示，夜市是台灣人的庶民文化之一，逛夜市是市民日常生活的小確幸之一，而樹林頭夜市這幾年來的營運狀況不錯，人潮不少，因此仍維持夜市使用，至於後站夜市的場地，市府已收回並恢復原本的停車場停車使用，不再做夜市使用。