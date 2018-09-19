主導國內首例試管嬰兒、提出6分鐘護一生 吳香達病逝

2018-09-19 15:38

〔記者林惠琴／台北報導〕主導國內首例試管嬰兒、發展羊膜穿刺篩檢，並首創子宮頸抹片檢查「六分鐘護一生」口號的台北榮總前副院長吳香達，今日清晨4點3分因急性肺炎併發呼吸衰竭在北榮病逝，享壽80歲。

吳香達從國防醫學院畢業到退休，40餘年均在台北榮總服務，他的學生、台北榮總婦女醫學部主任王鵬惠表示，吳香達是民國74年4月成功主導國內首例試管嬰兒的人物，其次發展高齡產婦胎兒篩檢，創立全台第一個羊水實驗室，推動在懷孕14至18週時進行羊膜穿刺，避免產下染色體異常的胎兒，還有最為人所知就是58年開始推動抹片檢查的工作，並於84年首創「六分鐘護一生」口號。

王鵬惠指出，國內子宮頸癌發生率與死亡率已從前3名降到第10名左右，吳香達的貢獻功不可沒。

王鵬惠強調，吳香達是十分正直的人，教育學生最重要的觀念就是「視病猶親」，但不是指對於病人很親切，而是在治療病人時，要抱持著自己罹患這個疾病的話，會如何處置的角度進行思考、提供治療，且手術畢竟是侵入性，因此列為所有治療的最後一線。

學術上，吳香達改良子宮頸癌根除手術，進而跨部科臨床實務模擬與比較子宮頸癌的治療方針，榮獲中華民國十大傑出醫師及國際婦癌終身成就獎肯定。

此外，民國81年成立婦癌基金會，提供醫療協助給弱勢婦女，並推廣婦癌治療教育，終其一生無私的奉獻，不求名利，兢兢業業於醫療及學術上的成就。