台北動物園21日清掃河馬池 「遍地黃金」任你看

台北市立動物園指出，園內非洲動物區目前飼養9隻母河馬，每隻成年河馬每日約排放平均約6.6公斤的大便，因此21日上午10時30分，將進行每月1次的大水池清理工作，遊客能蒞臨體驗何謂「遍地是黃金」。（台北市立動物園提供）

2018-09-19 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕河馬愛泡水卻又特別喜歡在水裡大便，不管走到哪「便」到哪，但這些習性是為了標示自己的領域。台北市立動物園指出，園內非洲動物區目前飼養9隻母河馬，每隻成年河馬每日約排放平均約6.6公斤的大便，因此21日上午10時30分，將進行每月1次的大水池清理工作，遊客能蒞臨體驗何謂「遍地是黃金」。

園內保育員透露，21日當天會趁河馬進食空檔將污水全部排放掉，屆時便能看到水池底部沉積一層厚厚的「黃金」；而這些吸飽水分的大便，重達數百公斤，須透過「小山貓」和高壓水柱清理，且每次清理平均平均花費1小時半至2小時。

他們還提到，在等待自己家裡被清理完畢前，有的河馬會做出不耐煩的舉動，有的則是選擇呼呼大睡，其中還有河馬將自己的頭直接放在別隻河馬身上；而當水池清洗完畢後，河馬總會迫不期待地在池水還滿注滿前，就排便標識領域，畫面十分有趣。

此外保育員也發現到，相較於刷洗乾淨後的河馬大水池，河馬們待在有自己糞便與味道的水裡，往往顯得更自在、更有安全感。

「若想仔細觀察河馬的體態，就不能錯過每月的大水池清洗。」園方表示，棲息非洲大草原的河馬，平時會透過泡在溪流、水池中，讓四肢免於長時間承受龐大體重及保持皮膚濕潤，加上牠們換氣一次就可以潛水長逾5分鐘，因此除非用餐時間，民眾到園區參觀時，僅能看到河馬露出眼睛、耳朵、和鼻孔泡在黃濁色水中。