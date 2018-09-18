台南孔廟8面清代御匾 民眾將可近距離欣賞！

台南孔廟8面清代御匾，29日起將首度近距離展出。（記者劉婉君翻攝）

2018-09-18 21:02

［記者劉婉君／台南報導］「全台首學」台南孔廟不只有前總統李登輝到現任總統蔡英文贈送的匾額，還有8面被列為市定古物的清代御匾，證明台南孔廟的歷史地位。以往民眾只能抬頭遠望的御匾，目前正配合古蹟修復而卸下研究，29日起將在鄭成功文物館展出。

台南孔廟每年由財團法人文化基金會舉辦春、秋兩次祭孔大典，今年雖然孔廟展開修復工程，但大成殿部分將待28日祭孔儀式結束後，才會開始修復，祭孔大典將於28日清晨5點登場。

「孔廟文化節」活動也於29、30日兩天，在孔廟舉行，另外，鄭成功文物館自29日起，也將推出台南孔廟8面御匾的特展。文化局長葉澤山表示，這將是8面清代御匾首次展出。

台南孔廟8面御匾從清康熙到清光緒，分別為萬世師表、聖集大成、斯文在茲、德齊幬載、聖神天縱、與天地參、聖協時中、生民未有，展出內容將介紹各匾額的歷史沿革及書法字體等特色。

而孔廟文化節部分，29日上午9點將由台南市民族管絃樂團揭開序幕，今年以「斧鉞迎神」為題，針對小1新生規劃的「啟蒙大典—硃砂啟智」，將由代理市長李孟諺依古禮為小1新生點硃砂開啟智慧，開放報名不到10分鐘就已迅速額滿；為小5及小6學生設計的「孔學、六藝」闖關體驗活動，以及＜承天府行—明鄭之旅＞文化踏查活動，也已經報名額滿。

29日下午3點還有「說說孔廟匾額的故事」講座，29、30日兩天則有文殿巡禮。