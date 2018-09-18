提升太平游泳池設備 中市府將增設烤箱、蒸氣室

太平游泳池設備老舊，市府運動局長王慶堂（左）、市議員張玉嬿（右）今天到場勘查後，決定斥資約1400萬元，更換池水過濾系統、增設蒸氣室、烤箱。（記者陳建志攝）

2018-09-18 22:25

〔記者陳建志／台中報導〕太平區市立游泳池興建至今已40年，部分設備老舊，市府雖在去年整修池底、更換水道繩，但與民間游泳池相比設備仍落後一大截，市府運動局長王慶堂今天與市議員張玉嬿前往會勘，決定斥資約1400萬元，更換池水過濾系統、整修休息室，並增設蒸氣室、烤箱，讓民眾冬天到游泳池游泳，不用再害怕凍僵。

市議員張玉嬿表示，太平區市立游泳池民國77年興建，門票全票50元、半票30元、月票900元，收費並不貴，過去暑假時都吸引不少學童來此游泳，也是自己兒時記憶，不過因設備老舊無法吸引泳客逐漸沒落。

張玉嬿表示，之前因池底破損，泳客一不小心就會割傷，經她爭取去年3月更換水道繩，並施做環保彩色環氧樹脂池底，改善泳池環境，為了進一步提升太平游泳池設備，今天邀請運動局長王慶堂到場會勘。

現場發現部分淋浴間連門把都關不緊，2樓的休息室更是閒置未使用宛如倉庫，建議能整修休息室，並在現有休息室內設置烤箱、蒸氣室，讓泳客以平民的價格，就能享受到現代化的設備。

市府運動局長王慶堂表示，市府針對全市公立游泳池進行體檢，其中太平、龍井、大肚和三信列為最迫切需進行整修的地方，現場勘查後決定更換池水過濾系統、整修休息室，並利用部分休息室空間增設烤箱、蒸氣室，因爬上休息室的樓梯太陡，為了泳客安全也將一併改建，經費初估約1400萬，將儘快推動。

泳客鄭榮坡表示，自己1星期來這裡游5天，夏天還好，到了冬天因天氣寒冷，上岸後常冷到發抖，如果能設置烤箱、蒸氣室，相信會吸引更多民眾來此游泳，很期待市府早日增設這些設備。