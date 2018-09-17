永康鑫聖煤灰害騎士摔車 環保局啟動代履行作業清渣

永康鑫聖工程公司今年已停業，市府環保局已啟動代履行作業，承諾近日內將會進場移置處理煤灰，解決地方環境困擾。（資料照，記者萬于甄攝）

2018-09-17 22:37

〔記者萬于甄／台南報導〕永康區的鑫聖工程公司堆置大量煤灰一直以來讓地方為之詬病，南市府環保局今年已協助業者清理約2.4萬噸煤灰量，但8月底的豪大雨，仍讓廠區內煤灰溢流，甚至覆蓋到路面，導致機車騎士行經時因此摔車，網友今將摔車過程po《爆料公社》，直批市府煤渣清理工作延宕。

網友指出，上個月騎機車經過永康鹽水溪河堤時自摔，導致右腳外踝骨折，調出行車紀錄器查看，才知是因為鑫聖公司堆滿兩層樓的爐渣，流出到河堤路面上才摔傷，詢問環保局卻獲得「她們有盡力在處理了」，「爐渣是有價的...」等回應，讓網友直批，「所以我們納稅是要讓這些爐渣來讓我們摔傷的嗎？」。

對此，南市環保局表示，鑫聖工程公司因涉及違反廢清法第46條，未依規定再利用致污染環境，今年3月16日已檢具資料，函請台南地檢署偵辦，經請示地檢署無證據保全必要，已依程序取得地上物處置權後辦理代履行作業。

環保局強調，為避免煤灰沖刷事件發生，現場已覆網鋪設不透水布外，每逢豪大雨必派員巡視及清洗週圍道路，此外，也加強廠內煤灰整地及施作隔離水路等工作，該案已啟動代履行作業，近日內將會進場移置處理煤灰，解決地方環境困擾。

鑫聖工程公司原堆置5萬噸煤灰，今年停業後已處理2.4萬噸煤灰量，雖剩餘的2.6萬噸堆置高度已降至圍牆以下，但今年6月時也曾因雨讓「煤灰河流」再度溢堤，造成鄰近工廠受災。