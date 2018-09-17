終於！新豐「最毒海岸線」集塵灰廢棄物 年底前清走

新竹縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢、新豐鄉代表會主席許秋澤等人，今天下午現場勘查新豐海岸的有害事業廢棄物，聽取清理計畫簡報。（記者廖雪茹攝）

2018-09-17 19:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐海岸的有害事業廢棄物，終於要移除了！縣府說，20日起委外清除，概估太空包的電弧爐煉鋼業集塵灰數量約1380立方公尺，預計工期120個日曆天，12月底前完成清理及場址鞏固、復原工作。

新竹縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢、新豐鄉代表會主席許秋澤等人，今天下午現場勘查。邱鏡淳說，新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸，2、30年前遭非法棄置廢棄物，散布約2公里長，粗估量體總計約3萬5629立方公尺；其中，太空包經檢驗確認含有害事業廢棄物（集塵灰），占總量約4％，約1380立方公尺。

新豐海岸被環保團體批評是「最毒海岸線」，而備受矚目；縣府向環保署爭取3000多萬元補助，優先清除有害事業廢棄物，但歷經4次流標。

環保局說明清理流程時說，將先檢測確認作業範圍，再進行挖掘及篩分、包裝計量及登錄暫存（依法提出申報等作業），然後進行清運過磅、處理場接收處理，最後妥善處理及再利用。

環保局說，場址復原工作也是重點項目，在南側場址的部分，將以石籠工法舖設於坡面，避免邊坡坍塌滑動，造成一般廢棄物外流入海；而北側場址，則利用周遭營建廢棄物進行復原工作。