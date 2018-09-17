政院加碼補助823受災戶 黃偉哲肯定

加碼補助823受災戶，黃偉哲肯定政府的誠意及負責任的態度。（圖由黃偉哲總部提供）

2018-09-17 14:40

〔記者蔡文居／台南報導〕823風災造成南台灣淹水災情，行政院昨天宣布針對淹水50公分以上受災戶，除原有補助款每戶2萬元外，再擴大急難救助方案，每戶加發給新台幣2萬元，財源來自「財團法人賑災基金會」。對此，民進黨台南市長參選人黃偉哲今天表示肯定政府的誠意跟負責任的態度，他也會全力協助民眾申請。

黃偉哲表示，中央對災民的協助與關懷是很實質的，雖然天災不可預測，但政府適時地發揮功能，不但迅速協助清理淹水後的殘景，也盤點各種資源挹注災區重建，足見政府的努力，也希望能幫助受災戶更快速地恢復原本的生活。

黃偉哲表示，本次風災台南市政府估算淹水在50公分以上的受災戶約7900戶，截至今天早上已受理逾6900戶，效率非常好，目前也已撥發補助款逾2億元，加上行政院一併補助的4萬元，對災民是很重要的支撐，在地方跟中央的共同努力下，希望可以再提升補助的質量與效能。

黃偉哲指出，本次政院撥用賑災基金是比照八八風災的規格，每戶4萬元可以說是政府目前精算後最大的數字，雖然不一定能滿足所有受災戶，但足見政府的誠意跟負責任的態度。

黃偉哲表示，他的各地服務處將全力協助災民申請補助，政院款項的申請方式將待細節公布，市府的申請管道則是透過各地區公所，截止日期為9月28日，請民眾把握時間，善加利用，官民一體盡快恢復我們美麗的家園。