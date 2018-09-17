這不是殭屍蝦！雲林口湖業者現撈活跳蝦自清駁斥

現撈起來的白蝦每隻都活跳跳。（記者廖淑玲攝）

2018-09-17 13:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕受到網路傳出市面上出現不肖商人賣「殭屍蝦」，立委蘇治芬與麥寮鄉長許忠富等人今天在口湖養殖蝦類產銷班第13班與養蝦業者在漁塭現撈活跳蝦，大力澄清蝦子添加雙氧水增加活動力是錯誤訊息。

中秋節快到了，卻傳出有不肖商人在水中添加俗稱「固體雙氧水」的過氧碳酸鈉，迅速產生氧氣，讓只剩下兩根鬍鬚會動瀕死的殭屍蝦瞬間「活跳跳」充滿活力，為避免影響養殖業者的生計，造成消費者誤解，蘇治芬等人專程陪同漁民自清駁斥。

蘇治芬表示，過氧碳酸納和雙氧水出現在販售活體中是非法的，不僅養蝦業者受網路謠言之害大受打擊，也造成消費者人心惶惶。

口湖養殖蝦類產銷班第13班班長李信義指出，台灣白蝦養殖技術純熟，而且運送過程只要降溫並持續打氧存活率就高，根本不需要添加其他藥物，尤其很多魚塭都有產銷履歷，每隻蝦的來歷都一清二楚，盼消費者不要被誤導。

養蝦業者還當場撒網現撈，蘇治芬等人實際捉起白蝦，每隻蝦都是健康活跳跳，甚至還要有人幫忙捉，生命力又強又健康，大伙兒當場反駁僵屍蝦的說法，重申雲林養蝦業者一定會讓消費者吃到安心又健康的蝦子。

漁業署科長陳歐泉、水試所研究員郭科良、陳鴻議等人說明，網傳養蝦飼料有添加抗生素、或收成後把蝦子泡在「吊白塊」、添加氨水等，會讓蝦子看起來比較新鮮，經查證養殖業者根本沒有這種做法，況市場上有衛生單位人員加強把關抽驗，消費者不要被誤導或過度擔心，提醒造謠者不要一再散布謠言。