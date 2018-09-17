頭份拆除蚊子停車塔 鋼材變賣納市庫

頭份市立立體停車場因使用率低，維護費用高，已停用多年。（記者鄭名翔攝）

2018-09-17 12:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕閒置逾3年多的苗栗縣頭份市立立體停車場，近日開始執行拆除作業，廠商於13日進駐，預計年底完成。頭份市公所表示，該停車場使用率低，維修費用高，每年皆入不敷出，經審計室、交通部核准後拆除，拆除費用共273萬元，拆下的鋼材變賣預估百萬元，將全額回歸市庫。

位於頭份市自強路旁、在地人稱為「雙子星」的頭份市立立體停車場，於2001年落成啟用，但因機械式停車塔等待耗時，再加上民眾對操作使用有所顧慮，且當時的設計無法容納廂型車、休旅車等中型車輛皆無法使用，使得使用率逐年降低，截至2014年停車收費年營收僅42萬元，但每年平均維修成本卻高達52萬元，成為市公所財政的燙手山芋。

2014年經鑑定，該停車場鋼索已超過使用年限，昇降搬器鋼索輪硬化層也已磨耗，若全面整修約須300萬元。公所先暫停使用，經評估後決議拆除，目前廠商已進駐執行，陸續將外圍鋼板鐵皮拆除，預計12月初完成作業。

頭份市長徐定禎表示，未來擬將廣停用地變更為停車場用地，並與附近私地地主協議價購，擴大停車場腹地，未來改做多目標使用，評估除可作停車場外，另可將樓上空間作為圖書館或活動中心等，使空間得以充分使用。