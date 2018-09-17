飲料50賣70元！坑遊客坑到「呆丸郎」 遊客怒：在台灣被當盤子敲

2018-09-17 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕價目表上面寫50元卻被老闆娘以「冷熱價位不同」硬凹20元，PO文網友非常不滿上臉書爆料，更說道：「雖然只有20元，但被當盤子敲的感覺真的很不爽！」

綜合媒體報導，PO文網友表示，16日到宜蘭酒場逛逛，在主題館附近的飲料店點了一杯檸檬紅茶，結帳時老闆娘要收他70元，他納悶的表示價目表寫50元，為什麼要收70元？老闆娘解釋道因為冷熱價格不同且這杯比較大杯。

由於後方還有許多排隊等著購買的顧客，PO文網友就直接付錢和朋友會合，但越想越不對，把發票拿出來檢查後發現明細根本是錯誤的，明明點「檸檬紅茶」上頭卻寫「伯爵奶茶」，且上頭沒有冷、熱及大、小杯的資訊，遭網友質疑根本在亂按。

PO文網友氣憤的說：「我是台灣人不需要坑我的錢，多轉我20元你可以買房子嗎？」底下有網友表示，「這是各大風景區的通病！」、「不要在觀光景點買東西啊」，有網友建議，應該將店家未標識清楚大小杯及差價、沒有盡到明確告知消費者的責任，投訴給消保會，更有網友開玩笑說道：「在衣服上繡個『哇系呆丸郎』應該就不會被坑了。」

《蘋果》報導，宜蘭酒廠營業組長江先生對此表示，求證店家表示，大杯價格就是70元，至於「伯爵奶茶」是誤植，並表示未來會要求商家在價目表上將訊息揭露更清楚，並附上大小杯子的模樣，以免客人混淆。