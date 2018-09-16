博餅取代烤肉 中秋齊聚豐原武德宮慶團圓

豐原區武德宮五路財神廟舉辦博餅狀元王活動，博得大餅的民眾將代表到廈門參加總決賽。（武德宮提供）

2018-09-16 19:00

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區武德宮五路財神廟今天舉辦博餅狀元王活動，席開64桌，吸引700多人參賽，體驗閩南地區傳統民俗樂趣；武德宮主委陳建福表示，博餅獎品豐富多元，獲得冠軍的狀元王將到廈門進行總決賽，去年首次辦理獲好評，不少民眾今年主動詢問，就是要再體驗博餅樂趣。

武德宮表示，用博餅取代中秋烤肉，不製造空氣汙染，還能推廣豐原在地糕餅。活動現場每桌可供10人博餅，民眾在大碗公內擲進6個骰子，再依據擲出的骰子點數等，領取沙其瑪或小蛋糕等餅乾類，擲中狀元的再一起比賽，比出狀元王，許多是闔家出動或親朋好友相互邀約，提前歡度中秋，不僅增進彼此間感情，希望能博得好采頭，沾沾財神爺喜氣。

協助推動博餅活動的市議員陳清龍說，博餅源起金門，相傳300年前鄭成功據廈抗清，士兵大多來自福建、廣東等地，為一解士兵們中秋思親懷鄉之情，研究設計出中秋博餅，讓全體將士歡樂一博，同時激勵鼓舞士氣。近年來各地也都推廣博餅，盼能將博餅文化節慶的意涵推廣到大豐原地區，除行銷豐原在地糕餅外，也能兼具文化傳承。