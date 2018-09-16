關子嶺溫泉美食節推農莊小旅行

2018-09-16 17:38

［記者王涵平／台南報導］關子嶺溫泉美食節推當季農莊小旅行，採龍眼、吃野菜、品咖啡，深入體驗山區農村社區人文采風，民眾詢問度高。

南市觀光旅遊局表示，關子嶺溫泉美食節9月22日至10月21日舉行，整合大關子嶺地區的農村產業風情，結合龍湖山生態農莊、仙湖休閒農場及李子園社區等3家業者，在台南好玩卡平台推出3條6梯次活動限定小旅行，遊程即日起開放報名，網址https://tainan.funcard.com.tw/banner/info/emN ，每梯次報名上限為25人。

9月23、30日龍湖山採果土窯體驗，龍湖山生態農莊位於東山175咖啡公路，生態資源豐富；採傳統土窯烘焙龍眼乾，還有體驗桂圓果凍、咖啡烘培DIY及品嚐咖啡機上餐。

9月24日與10月6日仙湖農場半日農事體驗，仙湖農場四季生產荔枝、龍眼、椪柑、柳丁、咖啡豆、天然野菜，以傳統技法烘焙龍眼乾，採果樂感受半日農夫的生活，享用在地特色美食。

9月29日與10月7日李子園社區農村體驗半日遊，李子園社區位於175咖啡公路，已成東山咖啡主要產區，加上傳統土窯龍眼乾以及青皮椪柑，成為李子園三寶。半日遊深度介紹李子園社區、農村藝術牆、參觀珍珠山景觀台、動植物生態，社區咖啡達人教煮咖啡。

詳情可至「2018臺南關子嶺溫泉美食節」活動網站查詢。