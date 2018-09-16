醫訊》持敬老愛心卡看病 中市明起110家診所上線

2018-09-16 12:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市敬老愛心卡擴大服務，明（17）日起持卡至合作診所看診，可折抵部分負擔及掛號費，首波已有110家加入，且區區都有，並陸續增加中，合作診所每日在衛生局官網更新；而9月下旬起，計程車也能以敬老愛心卡折抵乘車費。

市府社會局長呂建德表示，過去台中市敬老愛心卡以乘車補助為主，但因功能及使用範圍受限，加上台中已有公車10公里免費，卡片使用率偏低，為此，市府將使用範圍擴大到就醫與搭乘計程車，鼓勵長輩及身障人士維護健康及時就醫，也提高交通的便利性；敬老愛心卡功能擴充後，1個多月來，申請卡片人數已增加近3萬人，截至上月底，發卡數累積至約33萬885張。

交通局長王義川指出，計程車部分因涉及拆帳、撥款、司機教育訓練、裝設機器等，目前陸續裝機測試中，預計9月下旬可以上路；市府也比照台北模式，未來民眾使用敬老愛心卡搭乘計程車時，可以撥打專線叫車，詳細預約叫車資訊將於9月25日公布。

衛生局代理局長陳南松表示，持卡者除可到全市30間衛生所看診抵部分負擔及掛號費，明日起至合作診所看診，也可折抵部分負擔與掛號費，首波已有110家診所加入，且每一個行政區都有合作診所，並陸續增加中，合作診所資訊每日將於 台中市政府衛生局網站 上更新，市府也會透過各管道加強宣導。