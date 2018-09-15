與時間賽跑！高醫完成高市首例無心跳器捐

高醫移植團隊進行高雄首例無心跳器捐移植手術。（記者方志賢翻攝）

2018-09-15 00:03

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名58歲男子腦出血傷到腦幹，昏迷指數僅4分，家屬不忍他繼續插管受折磨，決定無心跳器捐，而無心跳器捐器官缺血時間變長，比腦死器捐更要分秒必爭，高醫團隊與時間賽跑，從患者進入「溫缺血」時間，到心跳停止後5分鐘，畫刀到主動脈灌流，37分鐘完成，不僅降低「溫缺血」對器官傷害，幫助捐贈者遺愛人間，也讓受贈者生命得以延續。

高醫團隊本週二完成的無心跳器捐，也是高雄市首例無心跳器捐。捐贈者捐出2顆腎臟，其中1腎臟由高醫團隊移植到一名洗腎10多年的病患身上，另顆腎臟與台中一名洗腎患者組織配對「無錯配」，轉由台中榮總執行移植手術，捐贈者也捐出2眼角膜及皮膚，共嘉惠至少6名患者。

高醫外科部主任郭耀仁表示，衛福部去年公布「心臟停止死亡後器官捐贈作業指引」，即開放無心跳器捐，根據指引規定，器捐者需符合安寧緩和條例中的末期患者，病患或家屬同意器捐及安寧緩和醫療，器捐者心跳停止5分鐘後，醫師需盡快執行摘除、移植手術，以降低器官受損。

高醫泌尿科醫師溫聖辰表示，這名無心跳器捐病患，上週自發性腦出血昏迷，到院檢查他腦出血傷到腦幹，無法開刀治療，醫師研判到腦死還要拖延2週，家屬不忍繼續插管受苦，決定無心跳器捐。

溫聖辰說，無心跳器捐，器官缺血時間變長，比腦死器捐更要分秒必爭，當病患的收縮壓掉到50mmHg以下，進入所謂「溫缺血」（器官在人體內因血液供應不足而造成的缺血），這時候身體、組織呈缺氧缺血狀態，但「溫缺血」時間若控制在40分鐘內，器捐結果最好。而根據歐美文獻，無心跳器捐與腦死器捐的大愛腎臟，其移植後器官及病患存活率並無明顯差異。

週二上午9時30分，捐贈者在家屬道別後拔管，約11點08分，捐贈者收縮壓掉到50mmHg以下，進入「溫缺血」時間，醫護人員立即將他送開刀房準備器捐。

「一路都是用衝的！」溫聖辰說，10分鐘後進到開刀房，安裝好監視系統，11點18分確認心跳停止，醫護人員在旁默哀5分鐘，確認離世，開始消毒、畫刀。

溫聖辰說，捐贈者從進入「溫缺血」時間，到心跳停止後5分鐘，畫刀找到主動脈灌流，約37分鐘完成，雖然法條規定2小時內，但能在40分鐘內完成，受贈者存活率最好。

為挑戰高雄首例無心跳器捐，高醫團隊總動員，泌尿科權威、前大同醫院院長吳文正、外科部主任郭耀仁、泌尿科主任李經家也都加入。醫療團隊以最快時間摘除捐贈者腎臟後，由另組人員將捐贈的腎臟移植到受贈者身上，手術後受贈者狀況穩定。

高雄長庚泌尿科醫師鄭元佐表示，政府開放無心跳器捐，器官缺血時間變長，因腎臟可忍受較長缺血時間，可嘉惠更多等待腎臟移植的病患，但肝臟、肺臟等器官缺血太久，可能不堪使用，非常可惜，所以無心跳器捐主要對一些癌症末期，而無法做腦死的判定的病人，鼓勵病患或家屬遺愛人間。