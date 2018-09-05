「往生也可以是重生」 廚師因大愛肝獲新生

2018-09-05 13:41

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名33歲的黃姓廚師因肝臟衰竭，病況嚴重急需換肝，但雙親年事已高、唯一的姊姊體重又太輕，無法捐贈，只好等待大愛捐贈者；正當家屬焦頭爛額時，奇美醫學中心加護病房內一名因車禍嚴重腦外傷的男性患者，手術後仍處於腦死階段，最後家屬同意器官捐贈，捐出心、肝臟及雙眼角膜，黃男也因此重獲新生，讓黃男家屬也相當感恩。

奇美醫學中心自1999年完成第一例器官捐贈移植手術起，開始推動簽署器官捐贈同意書，19年來響應簽署同意書僅約2000人，奇美醫學中心移植醫學科主任孫定平表示，因台灣宗教信仰關係，民眾多半仍有「死後留全屍」的觀念，因此器官捐贈在推動上確實有些困難度。

器官捐贈的風氣需要長期培養，幾年前八仙樂園粉塵爆罹難者的器官捐贈曾一度帶動器捐風氣，近日則因女消防員溺水判定腦死後，家屬同意器捐移植，再度讓社會關注器捐議題。

「往生也可以是重生」，孫定平說，在一個生命即將消逝時，經由他人的大愛點燃另一朵生命的火花，以另一種形式在人間繼續發光發熱，希望民眾也能響應器官移植。

一名6旬郭姓阿嬤為讓瀕臨失明的孫女婿，能夠有接受眼角膜移植的機會，今上午響應奇美醫學中心器官捐贈活動，簽下器捐同意書，郭阿嬤的這份心意，感動在場不少醫護人員。

郭阿嬤低調表示，自己的孫女婿不到30歲，但因家族遺傳罹患青光眼，未來恐瀕臨失明，年紀輕輕就看不到很可惜，因此原本就有意願簽署器官捐贈，今天剛好因車禍骨折回診，看見醫院在推器官捐贈，就趁機會簽下同意書，希望自己以後也可以幫助孫女婿。