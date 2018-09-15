防堵登革熱疫情擴散 環保署動員稽查開出18張罰單

稽查人員仔細檢查廢輪胎有無積水。（環保署提供）

2018-09-15 20:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕大雨過後最容易積水，台灣適逢部分地區有登革熱疫情，環保署督察總隊為了進一步防堵，在近3天出動督察人員87人，檢查3633個處所，發現有298處積水容器，其中已孳生孑孓者有18處，除現場立即清理並開單告發。環保署呼籲民眾主動清除生活環境周遭積水容器，防止疫情再擴散。

環保署督察總隊隊長李健育說，有鑑於過去比較不常發生登革熱病例，如台中、彰化、台北等地區，病例有增加趨勢，因此協調各區大隊主動出擊，稽查戶外空間各式容器積淹水的狀況。

根據環保署稽查統計資料，民眾仍習慣在住家菜園以水桶、水箱等各種容器儲水備用，未加蓋或覆蓋不確實或積水清除後未徹底刷洗，而成為病媒蚊的溫床。最常見的違規樣態有菜園水桶貯水、棄置容器（飲料杯）、輪胎內積水、盆栽底盤、移動式車棚帆布上積水、紐澤西護欄、旗桿座、曬衣架、廢冷卻水塔、屋前、屋後溝積水、學校水溝陰井、分租或自營開心農場菜園，常常成為病媒蚊的溫床。

李健育並補充，被開單者將裁處1200元至6000元不等的罰鍰，希望能夠警惕民眾配合政府政策，讓登革熱疫情可以緩和下來。未來若登革熱病例數還是持續飆升，不排除還會請各區督察大隊出動巡檢，希望民眾主動維護環境整潔。