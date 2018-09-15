1天工作22小時！ 台灣漁船被控虐打外籍漁工、苛扣薪水

英國非營利組織「環境正義基金會」12日公布的報告指出，台籍漁船「福甡11號」不只涉嫌捕撈瀕危鯊魚，甚至虐待船上外籍漁工，並苛扣漁工薪水。（圖擷取自「環境正義基金會」網站）

2018-09-15 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今年5月台灣籍漁船「福甡11號」因違反國際漁業工作標準被南非扣押，英國非營利組織「環境正義基金會」（EJF）12日公布的報告指出，「福甡11號」不只涉嫌捕撈瀕危鯊魚，甚至虐待船上外籍漁工，並苛扣漁工薪水，漁工控訴「1天只能睡3小時」，就算受傷也不能休息。

外籍漁工每月領不到1萬元 遭船長虐待

綜合媒體報導，英國非營利組織「環境正義基金會」本月12日公布他們對於台灣籍漁船「福甡11號」的最新調查，他們訪問了27名「福甡11號」上的船員，其中大部分為印尼籍，這些船員們透露，他們與雇主談妥的薪水原本是月薪300美元（約新台幣9220元），已經遠低於台灣法定最低薪資，雇主又假借各種名目苛扣薪水，不少外籍船員在到職前幾個月，每月只能領到大約50美元（約新台幣1540元）。

不只薪水低，這些漁工的工作環境、生活條件也相當差，其中1名漁工說，「我們有時候1天只能睡3小時，就像奴隸一樣，這兒的食物裡有蟑螂，床鋪上會有蟲子，供水還相當緊繃。之前我的小腿上有1個小膿瘡，後來漸漸變大，大到我的腿塞不進褲子裡、我的肌肉變得僵硬。這種情況下我理當無法工作，但我還是被強迫繼續工作」。其他船上的受訪者也說，船上的安全裝置並不足夠、醫療用品匱乏，他們每天如果能睡足6小時，都算是幸運。

船長還常常毆打、虐待這些外籍漁工，訪談影片中，受訪者被問到是否害怕被虐打，受訪的漁工沉重地說，「當然，所有人都怕」。但對於虐待，這些外籍漁工往往因為在海上求助無門，而無能為力，「我們不敢反抗，因為對他們（雇主）而言，我們印尼漁工只是勞動者，不是有尊嚴的人類」。

涉「割鰭棄身」捕撈鯊魚 船員提供證據照片

除了虐待勞工，受訪的外籍漁工們也提供「福甡11號」捕撈瀕臨絕種的雙髻鯊的證據照片給「環境正義基金會」，其中還有不少被「割鰭棄身」，留下來要販售的鯊魚鰭，受訪漁工說，「有虎鯊和各種兇猛的鯊魚，我們會將牠們的魚鰭割下來，然後把身體丟回海裡」，「剛撈起的鯊魚鰭還是濕的，我們會把這些魚鰭放在甲板上曬乾，乾了之後才會收起來保存」。

儘管捕撈鯊魚並不違法台灣法律，但台灣法律明文禁止不人道的「割鰭棄身」。

英國NGO譴責台漁業署 調查竟未先支開施虐者

「福甡11號」其實早在今年5月就曾在南非開普敦被扣留，也是《國際勞動組織漁撈公約》（C188號公約）自106年11月生效以來，全球第一艘違規公約被扣留的漁船。當時南非官員就有指出這艘漁船上的工作環境惡劣、安全配備不足，而台灣漁業署官員也在當時親臨開普敦，訪問、調查船上漁工是否有遭到虐待的事實，但據「環境正義基金會」所述，這群官員竟然並未支開時常毆打漁工的船長，就發放問卷調查，而對於沒有閱讀能力、有語言隔閡的漁工，漁業署官員也未準備翻譯，最後漁業署僅說「福甡11號」需要維修，就准許他們從開普敦離開。

後來在外界的關注與壓力下，「福甡11號」上的印尼籍船員才逐一被送回家鄉。根據《中央社》報導，今年6月底駛離南非開普敦，本月13日抵達高雄港的「福甡11號」，最近會再次接受漁業署調查，漁業署將確認漁工權益與船上捕撈作業是否合法，待調查結果出爐後，漁業署會再另行公布。