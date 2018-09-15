國小校園木造書屋人氣夯 學生下課瘋搶

壯圍鄉大福國小在校園一角打造木造書屋，成為校園下課時學童瘋搶的閱讀角落。（大福國小提供）

2018-09-15 18:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「閱讀就從書屋開始」宜蘭縣壯圍鄉大福國小，全校學生數約60人，校方為推廣閱讀，在校內草地的樹蔭下，打造一間木造「書屋」，擺滿繪本、小玩具，成了學生下課瘋搶的小角落；校長陳雅平指出，書屋雖小但五臟俱全，希望用輕鬆方式讓學童愛上閱讀。

大福國小屬小型校園，全校1至6年級學生數約60餘位，雖有圖書館，但位置在行政大樓的2樓，陳雅平指出，因每節下課僅10分鐘，學生要上樓翻書、看書、借書的時間相當短暫，常常下課就是先往遊樂場跑，而非圖書館。

陳雅平說，2年前有老師提議，討論出「書屋」構想，在校園角落規劃一處空間，讓孩子們下課也有一處靜僻的閱讀場場域。

為鼓勵學生閱讀，校方自籌約10萬元經費，用木板、鐵架搭起木造書屋，平常放置在學校中心的小葉欖仁樹下，營造成校園內的書香角落。

陳雅平說，書屋擺放的書籍以繪本為主，學童短時間內就能翻閱完畢，至於書籍則是每月定期更換，而非一成不變，鼓勵學童培養閱讀習慣；另外，裡面也放置一些小玩具，是書屋也是遊戲棧，兼具閱讀及放鬆功能。

書屋成立以來，每天大門敞開，每次下課便成了學生瘋搶的角落，人氣不輸學校後方的遊樂場；陳雅平說，書屋每周四也會有故事媽媽在書屋內分享故事，希望用輕鬆方式，讓學童從小就愛上閱讀。