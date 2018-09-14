台灣恐入7級風半徑！「山竹」最新全球預測路徑曝光

美國氣象專家傑森．尼科爾斯預計，山竹颱風在今日晚間起至15日將橫掃整個菲律賓北部。（歐新社）

2018-09-14 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕2018年第22號颱風山竹（MANGKHUT）挾帶暴雨與破壞性陣風，目前全球預報系統對於山竹的路徑模擬圖，均預測它將穿越菲律賓前往中國，美國氣象專家預計它在16日晚間登陸雷州半島，美軍則預測台灣中南部15日晚間起至16日恐進入山竹颱風的7級風半徑內。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（14）日在推特中形容山竹颱風「威力強大」，預計在今（14）日晚間起至15日將橫掃整個菲律賓北部，接著它將向西前進南海，第2次登上陸地的時間點在16日晚間，地點為中國雷州半島。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可看出各國官方最新研判出的山竹颱風移動路徑，均係它穿越菲律賓北部，強度雖因登陸稍微減弱，但在登陸中國前又恢復強度，欲測會移往兩廣與雷州半島等地。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）對山竹颱風持續發布紅色警示，推估24小時內強度還會持續增強，台灣南部與東南部地區在15日與16日，有可能位於它的7級陣風範圍內。

中央氣象局指出截至今天下午2點，山竹颱風中心絕對位置在北緯16.7度，東經125.7度，以時速28公里朝向西北西方移動，瞬間最大風力已達到秒速73公尺，威力超過風力表訂定的17級強烈破壞性陣風，秒速13.9公尺至17.1公尺的7級陣風半徑增長到320公里。

傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）推特全文

Powerful Typhoon #Manghkut nearing the #Philippines and will move across northern #Luzon Friday night into Saturday, local time. A second landfall is expected near the Leizhou Peninsula of S #China Sunday night, local time. pic.twitter.com/aMyZHVp4L9 — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年9月14日

目前全球預報系統對於山竹的路徑模擬圖，均預測它將穿越菲律賓前往中國。（圖擷取自tropicaltidbits）