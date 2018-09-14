老車自救陳抗 李應元：民眾對空污新法有誤解

2018-09-14 13:43

［記者許倬勛／桃園報導］新版空污法爭議不休，老車自救會今到立法院、行政院周邊抗議，環保署長李應元回應表示，外界對空污新法有誤解，如有疑慮可透過立委、各黨團提出再修法。他說，制定法律是立法院的權責，提出意見也是民眾的權利，對於相關團體陳抗自救，都予以尊重。

李應元今天上午到新屋區農業改良場參加「循環社會、清淨台灣—再生粒料論壇」，他表示，不少民眾對空污新法有諸多誤解，政府沒有要強制淘汰10年以上的老車，且有4年緩衝期，提供車主選擇改善的方案，如利用調修、加裝減排設備或購買新車、中古車，這些都是解決方法。李應元說，環保署鼓勵車齡25年以上的車輛優先汰換，但只要車主能把車子保養好，符合規定的排放標準即可上路。

李應元補充，車主可以根據自己的財務狀況、車況選擇改善方式，特殊個案政府也能專案輔導，至於重型吊車或特殊車型的車輛，由於運輸非主要功能且輛數不多、維修費用高昂，將以輔導為原則，只要妥善維修與保養符合排放標準即可。

李應元表示，老車自救會提出希望政府新車換舊車，讓車主以盈餘的3分之1來繳納貸款，他表示，對於車主的訴求，其實環保署都已提出各項補助措施，如汰換新車可退稅5萬元、現金補助20萬元來回應車主的訴求，也有保證貸款、補貼利息1%，換車購車的利息已經非常低，甚至已經免息，在財政的協助上非常優惠，也提出多元方案供車主選擇參考。

李應元表示，環保署的空污基金有90億元，加上環保署已預支了未來10年的空污基金，約有170億元，再加上行政院的利息補貼30億元，共200億元協助車輛的改善與汰換。