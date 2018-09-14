台南空品變差了 環保局：今天受山竹影響

2018-09-14 13:45

〔記者蔡文居／台南報導〕這兩天台南的空氣品質明顯變差了，由「良好綠」轉為「普通黃」或「警戒橘」。根據環保署空品監測網顯示，今天上午新營、善化測站的AQI均超過100，屬於警戒橘。其中，以新營最差，一直到中午仍維持橘色警戒，其他測站則是普通。

南市環保局表示，山竹颱風目前位於菲律賓東方海面上，持續往西北西方向移動，受其外圍下沉氣流及偏東風的大氣環境風場影響，使位於台灣背風面的西半部風速微弱，致使污染物不易擴散造成濃度累積偏高，預計至明天（9/15），南市空氣品質可能達橘色預警（對敏感族群不健康等級），提醒市民朋友注意防範。

環保局長林健三表示，南市的空氣品質已逐年改善中，從102年到107年的1月至8月同期來看，PM2.5平均濃度及空氣品質指標發生紅害（AQI>150）比例，皆創下6年來最低。統計107年1月至8月PM2.5平均濃度為22.1 μg/m3，較102年32.4μg/m3改善31.8%，另外空氣品質指標AQI發生紅害比例也較102年減少10.6%，是歷年最好的成績。

環保局表示，隨著季節轉換邁入秋天，也即將進入空品不良季節，隨著東北季風及大陸冷氣團盛行，南市受到中央山脈地形阻隔效應，易形成局部環流並出現微弱或無風的天氣型態，致大氣趨於穩定且不利空氣污染物擴散，進而使境外傳入或境內自生的空氣污染加成累積導致空氣品質容易不良。