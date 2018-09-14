正妹穿名牌、媽開名車竟「家庭清寒」？他嘆：還能領獎助學金

2018-09-14 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕「到底是怎麼評斷的？」一名男大生剛上大學，發現系上有名女學生長得滿漂亮的，多注意一下她的穿著打扮，發現用的化妝品一瓶要價上千元，身穿名牌衣服，連媽媽開的車也是日本昂貴品牌，有次偶然發現，她竟然是可以領獎助學金的清寒家庭，讓他超傻眼。

這名男大生到網路論壇「Dcard」發文表示，「大一新生嘛！難免會注意每個系上的漂亮女生」，他沒多久就發現一名很會打扮的漂亮女生，用上千元化妝品、身穿名牌。有次原PO要去牽車時，剛好看到女孩媽媽開著車接她下課，車子也是日本昂貴品牌，原PO和其他同學因此一直以為她家境不錯。

後來原PO幫老師收新生資料表時，「老師要我把清寒的家庭分出來」，到了這名女學生的資料表，原PO赫然看見，「家庭狀況：清寒」，大吃一驚，他傻眼地說，「恩恩，好喔！穿名牌、開好車，結果家裡是清寒」、「聽說還可以領獎助學金呢！」

PO文引出許多看過同樣狀況的網友，「認識很多領清寒的其實家裡都不清寒，真正清寒的都得不到補助...」還有網友竟然還被「清寒家庭」的同學笑經濟狀況不好，「這種人真的很多，我國小還被領低收的男同學取笑家裡住的房子很破舊...還有高中有愛心便當，是要給家裡有困難的人吃，結果班上領愛心便當的人常常不吃或倒掉，然後去買其他東西吃...」、「這兩年我一直申請不到清寒補助，結果班上和我一樣清寒同學比我還有錢還能出國玩，那個男同學還嗆我要不要分點錢給妳啊！」