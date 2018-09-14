保健》外科醫師8個月甩掉25公斤 秘訣是…

2018-09-14 00:16

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕坊間充斥各種「減重」秘方、偏方，南投縣草屯鎮佑民醫院外科主任李昱呈曾是85公斤、BMI29.4的小胖子，就靠騎腳踏車運動、控制飲食、戒喝含糖飲料，8個月減了25公斤。佑民醫院營養師廖美俞建議，減重者每餐仍應維持在450至500大卡，但蛋白質、醣類等6大營養素不可偏廢，才不會減掉健康。

佑民醫院外科主任李昱呈現年41歲，身高170公分，體重都維持在67或68公斤，BMI（身體質量指數）在23.1到23.5的標準範圍內，患者都說他是愛運動的型男醫師，殊不知在2009年2月之前，他卻是挺著圓圓肚子的小胖子。

李昱呈說，會下定決心減重，是因為2009年初體重高達85公斤，體檢有很多紅字，而孩子才出生沒有多久，很怕健康亮紅燈而無法陪孩子長大，從2月開始展開運動減重新生活，騎腳踏車，一天騎1、2個小時，當時沒有認真控制飲食，仍能1週減1公斤。

體重降到76、77公斤後，李昱呈想讓體重降得快一點，運動之外加上控制飲食，他說，上班時就到便利商店買午餐，控制1餐熱量在500大卡以內，晚上正常吃，1碗飯配蔬菜或魚、肉，但不吃肥肉，且戒喝含糖飲料，就這樣靠騎腳踏車加飲食控制，體重很快下降到69公斤，到了2009年10月體重已降到60公斤。

李昱呈至今仍維持每天運動習慣，早上會慢跑1小時，他建議想運動減重的人，跑步、騎單車等運動前，一定要先做動態暖身運動，例如健身操、快一點的走路，而不要先拉筋，以免受傷，拉筋要留到運動完再來做。

佑民醫院營養師廖美俞也建議，想減重者每餐熱量要控制在450到500大卡，但每天飲食仍要有蛋白質等6大類營養。另外，不只要戒含糖飲料，且儘量不要吃餅乾、零食、油炸物和宵夜。