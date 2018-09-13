狂！海濤法師為魚超渡 捐300多萬嘉義賑災

海濤法師到嘉義縣舉辦消災祈福法會。（記者林宜樟攝）

2018-09-13 16:31

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣因823大雨遭受嚴重災害，海濤法師今天到嘉義縣東石鄉洲仔村臥龍港代天府，透過他創立的台灣燃燈功德會捐給東石、布袋1127戶受災戶每戶3000元救助金，共338萬餘元，並舉辦嘉義縣消災祈福慈愛關懷法會，他得知沿海養殖戶的漁產大量流失，許多魚蝦死亡，「今天我們也會為牠們超渡，這也是我們服務的對象」。

嘉義縣沿海因大雨受創嚴重，海濤法師創立的生命電視台和台灣燃燈功德會都曾來協助，他今天則辦理法會，為嘉義縣消災祈福，也為死者超渡；多位村長聊天時跟海濤法師提及，養殖漁產因溢流損失，至少有數百萬隻魚流失，其中流到大海，有被民眾抓去吃，損失很大。

海濤法師說，得知許多生命在這次災害受害，「許多魚死了，被抓去吃了」，也會為牠們超渡；他說，「人要少慾望就沒有水，少生氣就沒火」，所以要怎麼減少淹水問題，「人要減少慾望」，幫助更多窮苦人，自己就會越富有，「不罵人，唱歌就好聽，不背後說是非，說話人就愛聽」。

嘉義縣副縣長吳芳銘、國民黨嘉義縣長參選人吳育仁、嘉義縣議員蔡鼎三、李國勝及朴子市長參選人吳品叡等都到場參與法會；台灣臥龍愛心會秘書長鄭清木說，臥龍港代天府這次幫助150多名災民在水災期間居住，感謝海濤法師透過台灣燃燈功德會在代天府辦法會，幫助災民，有東石鄉東崙、西崙、洲仔、中洲、塭仔及布袋鎮考試潭、鹿寮仔等地1127戶災民受惠。

相關影音

海濤法師到嘉義縣舉辦消災祈福法會。（記者林宜樟攝）

海濤法師到嘉義縣舉辦消災祈福法會。（記者林宜樟攝）