《穿裙子的男孩》遭檢舉下架 和平實小校長穿裙子上工聲援

2018-09-13 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近年來性別議題討論熱烈，使得校園內性平教育題材適宜與否成為關注焦點。昨日傳出，台北市龍安國小有家長不滿一本名為《穿裙子的男孩》的童書，認為其內容有鼓勵孩子變裝的意圖，要求下架。北市和平實小校長聞訊後，決定以行動表達自身教育理念，一早便穿著裙子在校門迎接學童，獲得許多網友讚賞。

出版《穿裙子的男孩》的聯經出版社在下架後發出聲明表示，「《穿裙子的男孩》（The Boy in the Dress）是英國著名兒童文學家大衛威廉斯（David Walliams）為孩子寫的第一本兒童小說，一個家庭生活不美滿的十二歲小孩，最喜歡踢足球和時裝設計，他是學校足球隊的主將，有一天又穿上了裙子上學，結果受到排斥，被逐出足球隊。」

聲明指出，「本書內容強調彼此尊重，讓孩子知道每個人都是獨一無二的個體，接受別人與自己的不同，學習培養瞭解與同理心，讓每個孩子都能擁有快樂的童年，自信、自在地健康成長。我們相信，如果讀者看完《穿裙子的男孩》一書，必能領會作者的用心，正是引領讀者，跳脫刻板印象所帶來的誤解，學習尊重他人。聯經出版本書的精神，亦在於此」，強調「當一本好書，從一所小學的圖書館下架，是多麼令人惋惜的事！」

北市和平實小校長黃志順為表達自身教育理念，決定穿裙子在校門口迎接學生。一名家長在臉書上提到，當得知黃校長的想法，便鼓勵自己的孩子以行動支持校長，穿著裙子上學，真實感受跳脫刻板成見與他人眼光所需的勇氣。該名家長強調，每個孩子都是獨一無二的個體，期待他們能用同理心包容差異，讓各式各樣的人豐富自己的童年。

黃志順則在臉書上表示，他今次的行為是基於教育，非新聞行銷，所以不會有採訪活動，因為這不是譁眾取寵的作秀，而是支持教育理念的平凡工作。