以「我想跟你做愛」搭訕路人 噁男無恥行徑遭肉搜

女網友在臉書上爆料遭噁心男子以「我想跟你做愛」搭訕。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

2018-09-13 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕日前女網友在臉書PO文表示，自己和朋友在府中商圈逛街時遭到2名男子搭訕，女網友心想做業務聊一下、交換個名片也沒什麼，但交換完名片男子卻遲遲不讓女網友離開，更口出狂言表示「想跟你有親密互動」，讓女網友直呼噁心！

綜合媒體報導，女網友在臉書社團「爆料公社」上表示，11日她和友人在府中商圈逛逛，突然走來2名男子表示想結識，他們一個自稱是中國人，來台灣教課，另一人則表示自己是戀愛顧問，而女網友因為本身從事業務，想說交換名片也無妨，沒想到男子竟會說出「我想跟你做愛」如此失禮的話，女網友覺得很不舒服、不被尊重，隨即拿起手機錄影蒐證，並向男子說：「「你知道你現在這行為是變態嗎？大家現在來看，這裡有變態！」

據了解，文章一PO出後，2名男子被大批網友肉搜，其中一名男子為粉絲團「壞鄰居w」的成員之一，「壞鄰居w」於昨日發出公開聲明表示：「向所有關注此次事件的大眾，以及當事的兩名女士，致上最深最深的歉意。」更說會對所有人員做更完整的性騷擾防治與兩性心態教育，但網友仍不領情，表示該組織教人用拙劣的手法搭訕別人，怎麼還有人願意付高額學費當學生？況且帶學生街頭實戰被告性騷擾後，法律責任還由學生個人承擔，真的太荒謬，更說道：「這是變態當有趣的社團，趕快倒一倒！」