醫病》噴射狀嘔吐食不下嚥 內視鏡治療「胃輕癱」

2018-09-12 16:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕患有第二型糖尿病的43歲胡女士，併發視網膜病變，腎功能嚴重受損，需長期洗腎與胰島素治療。2015年11月起，胡女士出現飯後嘔吐、嚴重腹脹及乾嘔等症狀，持續2年多皆未改善，甚至變成噴射狀嘔吐，經檢查原來是「胃輕癱」導致食物無法正常消化，進行內視鏡手術後，第2天即可進食。

收治患者的亞東醫院超音波內視鏡中心主任鍾承軒指出，健康的人吃東西後，內臟自主神經系統會發號施令，調節消化系統的肌肉進行規律收縮，把消化過的食物推入十二指腸，「胃輕癱」意指胃和十二指腸在沒有阻塞的狀況下，胃的排空收縮功能因疾病發生障礙，伴隨胃的出口幽門括約肌痙攣收縮，造成食物難以消化，「胃輕癱」會引發上腹脹痛、食慾降低、飯後噁心、吐出半消化過的食物或嚴重乾嘔症狀。

鍾承軒表示，胡女士實施「經口內視鏡幽門肌肉切開術」，病人術後第2天開始由口進食，完全沒有不適或併發症，術後第4天出院，迄今近3個月，病人胃輕癱症狀明顯改善，體重及食慾增加。

胡女士說，症狀嚴重時只要一吃就吐，吐完後很不舒服，毫無食慾，手術後終於恢復正常生活，但是須少量進食。

鍾承軒說明，「胃輕癱」盛行率約3%，常見原因包括外科手術後、中樞神經疾病（腦中風、帕金森氏症）、內分泌疾病（甲狀腺功能障礙、糖尿病）、發炎性疾病（硬皮症、皮肌炎、紅斑性狼瘡）等，造成病人無法進食而營養不良，須長期仰賴靜脈注射補充營養。糖尿病患有30％至50％會出現胃輕癱症狀，可能與糖尿病引起慢性自主神經病變或高血糖有關。