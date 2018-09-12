疫病》網傳維他命B1可驅蚊？醫生：沒獲得驗證

全台今年登革熱疫情比去年嚴重，防疫之道還是要從清除病媒蚊下手，杜絕蚊蟲孳生源才是根本之道。（記者張聰秋攝）

2018-09-12 10:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕衛福部疾管署公布今年全台登革熱病例數已達107例，相較去年10例，今年疫情明顯變嚴重，且今年病毒型別罕見出現從第1型至第4型都有，交叉感染嚴重會有致命危機，如何避免被蚊子叮咬，已是民眾刻不容緩須正視的衛生課題。

網傳口服維他命B1可驅蚊，讓體質變成能對抗蚊子叮咬，對此傳言，彰化基督教兒童醫院兒童腎臟科主任錢建文說，人吃下維他命B1會散發出維他命的味道，往往就只有吃下後解第1次小便，尿液散發出來維他命的味道，味道就只有那麼一下下，不可能會因為吃了維他命B1能持續從身體散發出驅蚊的味道，網傳之說毫無科學臨床研究，就連噴維他命B1能驅蚊的傳言，也沒有獲得驗證，能否驅蚊跟吃或噴維他命B1都無關。

衛生福利部彰化醫院感染科醫師莊佳慧也說，會不會被蚊子叮，與人的體溫、汗味和身體香水氣味有關，好比易出汗，就會比較容易引來蚊子，要防蚊驅蚊做好物理防治才對。

莊佳慧表示，白線斑蚊、埃及斑蚊是傳播登革熱主要病媒蚊，這2種蚊子最常在「朝9晚5」出沒，民眾儘量避開早上和傍晚這段時間進出孳生蚊蟲的場所，減少被叮咬的機率。