疫病》防治登革熱 林佳龍呼籲市民動起來

2018-08-27 17:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市登革熱確診病例達15例，市府已展開防疫大作戰，相關單位今日在市政會議報告防疫措施。市長林佳龍表示，對於疫情要戒慎恐懼，但不要恐慌，務必在疫情尚未擴散前做好防堵工作，除了社區外，學校、工地、家戶都要動起來，一起清除孳生源。

林佳龍表示，目前按衛生福利部疾病管制署統計，台中市送檢36例，經疾管署確認有15例為確診病例，市府均以疾管署公布的數字為主。

副市長林依瑩指出，15例中有13例來自大里區開心農場，因此當前的防疫重點為開心農場，將盡快消滅病媒蚊，同時積極從熱區下手清除孳生源。另外，由於登革熱的潛伏期最長到14天，所以確診案例可能會陸續出來，但請大家不用恐慌。

衛生局、環保局、民政局也動員里長、清潔隊員、環保志工等人清除孳生源，並推出「一里清100桶積水容器」計畫，登革熱的快篩試劑也已從15處醫療院所增加至57處。

衛生局代理局長陳南松說，目前針對確診病例將持續觀察至病人康復後，未來1個月將是重點觀察期，盼9月底後不要再有新病例發生。

林佳龍肯定各單位慎重防疫，並表示，除了社區落實外，學校、工地、各家戶也都要動起來；由於這次病媒蚊主要是白線斑蚊，與南部的埃及斑蚊不同，新的病媒蚊孳生，不能完全由舊經驗推論，因此更要戒慎恐懼，但也不要過於恐慌，籲請全民共同進行防治工作。