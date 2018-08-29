疫病》本土登革熱疫情擴大 台中新增5例

2018-08-29 15:50

〔記者林惠琴／台北報導〕登革熱疫情持續擴大！衛福部疾管署公布國內新增6例本土登革熱，包含台中市5例、新北市1例，目前台中市累計已達到25例，其中群聚感染共計21例，疫情疑似已從開心農場菜園延伸至社區，整體已超越新北市的22例，成為全台病例數最多的縣市。

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市新增的5例個案，居住於大里區、太平區、東區與北區，介於20多歲至80多歲，陸續於8月20日至24日發病後就醫，經檢驗確診為第一型登革熱，目前4人住院中、1人在家休養。

羅一鈞補充，其中3人發病前曾有開心農場或內新市場活動史，研判為開心農場相關群聚感染；而另2人發病前雖未至開心農場或其周邊，但曾至鄰近開心農場的大里區祥興里、長榮里，研判也屬於同一波疫情。

至於新北市新增1例個案，羅一鈞指出，為新莊區豐年里60多歲女性，住家與瓊林里相關群聚感染個案的住家或活動地相近，8月26日發病，經就醫檢驗確診為第二型登革熱，目前住院中。

今年國內共計53例本土登革熱，分別是台中市25例、新北市22例（均為新莊區）、台北市與嘉義縣各2例、桃園市與高雄市各1例。

疾管署提醒，目前各地氣溫炎熱且逢連日降雨，均為登革熱防治的不利條件，民眾要儘速清除環境積水容器，例如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等，避免病媒蚊孳生增加疫情風險。